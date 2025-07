Gli anni del performer e coreografo Marco D’Agostin interpretato da Marta Ciappina

Che cosa rappresenta lo scorrere degli anni? Qual è il rapporto tra memoria individuale e memoria collettiva? Come si danza una vita? Sono le domande alla base de Gli anni del performer e coreografo Marco D'Agostin interpretato dalla danzatrice Marta Ciappina, spettacolo pluripremiato ai Premi.

REDRUM – 3 e 4 luglio, ore 21 Teatro India, Roma Un'esperienza da abitare, non solo da guardare. Il coreografo Marco Valerio Amico, già protagonista di uno dei laboratori del Festival di Psicologia Analitica Junghiana dell'AIPA alla Città dell'Altra Econ

La domenica di Marco Mengoni, atteso in un San Nicola tutto esaurito con un viaggio tra musica e rinascita - Stasera a Bari la tappa sold out del tour «Marco Negli Stadi 2025»: uno show emotivo e visionario che racconta 15 anni di carriera attraverso suoni, immagini e una narrazione ispirata alla tragedia gr