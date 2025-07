Giustizia minorile i garanti liguri per detenuti e infanzia sottoscrivono l' appello di Defence For Children Antigone e Libera

Anche la Liguria ha aderito all’appello urgente per una riforma del sistema penale minorile, promosso da Defence for Children Italia insieme ad altre realtĂ della societĂ civile, tra cui Antigone e Libera. Il garante regionale per le persone private della libertĂ personale, Doriano Saracino, e la. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

