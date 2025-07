Giuseppe De Domenico interpreta il giudice beato Livatino su Rai 1

La figura del giudice Rosario Livatino, simbolo di integrità e giustizia, torna al centro dell'attenzione attraverso una nuova produzione televisiva. La serie, intitolata Il Giudice e i suoi Assassini, ripercorrerà le tappe fondamentali della vita di Livatino, dalla sua attività come magistrato fino alla tragica fine avvenuta nel 1990. Questa narrazione si inserisce nel contesto della crescente attenzione verso figure che hanno incarnato valori di legalità e coraggio contro la criminalità organizzata. la trasposizione televisiva del caso livatino. una storia di impegno e sacrificio. Il personaggio interpretato da Giuseppe De Domenico rappresenta un esempio di dedizione alla lotta contro la mafia.

