Giulia De Lellis rivela | Fosse stato per Tony Effe avremmo avuto un figlio già dopo due mesi che stavamo insieme ma io ho preferito aspettare

L'influencer con un video su TikTok ha anche raccontato che la sua gravidanza «cercata e voluta» procede «nel migliore dei modi». Tuttavia «da quando sono incinta non ho più pazienza. Sono una piagnona, già prima ero sensibile, adesso per via degli ormoni faccio scenate di gelosia». 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Giulia De Lellis rivela: «Fosse stato per Tony Effe avremmo avuto un figlio già dopo due mesi che stavamo insieme, ma io ho preferito aspettare»

