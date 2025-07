Giuditta | Noi di Centro sarà la forza trainante del campo largo in Campania

Tempo di lettura: 2 minuti “Saremo una grande forza di centro, strategicamente presente nei territori, capace di intercettare le esigenze delle comunità ”. Così Pasquale Giuditta, a poche ore dalla sua nomina a coordinatore regionale di Noi di Centro (NdC), lancia il nuovo corso del partito in Campania. Un incarico accolto “con spirito di servizio” da Giuditta, che mette a disposizione l’esperienza maturata negli anni in campo politico e amministrativo, sia a livello locale che nazionale. “Anche grazie alla guida e all’esperienza del nostro leader Clemente Mastella – ha aggiunto – saremo protagonisti nel campo largo e punto di riferimento per chi crede nella politica moderata, concreta e radicata”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Giuditta: “Noi di Centro sarĂ la forza trainante del campo largo in Campania”

In questa notizia si parla di: giuditta - centro - forza - campania

