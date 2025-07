Giudice autorizza il trasferimento in Italia della salma di dj Gozdi

Tempo di lettura: 2 minuti Il giudice della sezione istruttoria n.2 del Tribunale di Ibiza ha autorizzato oggi il rientro in Italia della salma di Michele Noschese, il dj napoletano di 35 anni morto il 19 luglio sull’isola delle Baleari. Lo hanno confermato all’Ansa fonti giudiziarie. La famiglia, tramite il procuratore Hugo Valparis Sanchez e l’avvocato Rosanna Alvaro, aveva rinunciato alla richiesta di cremazione in Spagna e ad un altro esame autoptico sulla salma, dopo gli ulteriori esami medico-legali (una Tac e una risonanza magnetica) che erano stati eseguiti nella clinica del Rosario di Ibiza, a cura della famiglia e alla presenza del solo perito medico legale di parte, autorizzati dell’autoritĂ giudiziaria. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Giudice autorizza il trasferimento in Italia della salma di dj Gozdi

In questa notizia si parla di: giudice - italia - salma - autorizza

Italia’s Got Talent torna su Disney con Alessandro Cattelan come giudice - annuncio della quattordicesima edizione di Italia’s Got Talent su Disney+. La nuova stagione di Italia’s Got Talent sta per partire, con un palinsesto ricco di novità e innovazioni.

Italia’s Got Talent versione Cattelan: “Sarò giudice di una festa divertente” - Roma, 18 luglio 2025 – “Credo di essere stato il giudice che ha dato più “no“ in assoluto. Però è divertente anche quello.

L'Italia di Rocco Chinnici: un libro racconta la storia del giudice siciliano padre del Pool Antimafia - Sabato 10 Maggio nel salone Aurora di Palazzo Albicini si tiene la presentazione del libro "L'Italia di Rocco Chinnici.

Dj Godzi, oggi la pronuncia del giudice; Polemiche sulla traslazione della salma di Livatino, Corbo: Chiacchiere inutili che fanno male a Canicattì; Giudice autorizza il trasferimento in Italia della salma di dj Gozdi.

Giudice autorizza trasferimento in Italia salma dj Gozdi - 2 del Tribunale di Ibiza ha autorizzato oggi il rientro in Italia della salma di Michele Noschese, il dj napoletano di 35 anni morto il 19 luglio sull'isola dell ... Si legge su ansa.it

Francesca Ercolini «non si è suicidata», indagati il marito e il ... - La salma della giudice molisana Francesca Ercolini potrà tornare nel cimitero di Riccia (Campobasso) solo dopo l'estate. Segnala leggo.it