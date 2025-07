Giubileo lo spazio di Tor Vergata che attende 1 milione di giovani

Roma, 28 lug. (askanews) - Nell'area di Tor Vergata, nella periferia est della Capitale, è tutto pronto per accogliere i ragazzi che parteciperanno al Giubileo dei Giovani. La vasta zona all'ombra della "Vela di Calatrava" è stata allestita come campo base per gli oltre 4mila volontari della Protezione civile e quasi altrettanti operatori delle Forze dell'ordine che accompagneranno passo passo i partecipanti a quello che si annuncia come uno degli eventi più partecipati degli ultimi anni. L'arrivo di Papa Leone XIV e delle autorità completerà una partecipazione che riguarderà una zona di quasi 96 ettari. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Giubileo, lo spazio di Tor Vergata che attende 1 milione di giovani

In questa notizia si parla di: giubileo - vergata - giovani - spazio

Tor Vergata, aperto al traffico il nuovo ponte sull’A1: svolta per la viabilità verso il Giubileo - Roma Est cambia volto. Da oggi, martedì 15 luglio, è ufficialmente aperto al traffico il nuovo ponte ad arco sull’autostrada A1 che collega via di Passo Lombardo all’area delle Vele di Calatrava, cuore del Giubileo dei Giovani in programma dal 2 al 3 agosto.

Giubileo dei giovani, in arrivo 500mila ragazzi: Papa Leone dialogherà con loro a Tor Vergata - L’evento inizierà il 28 luglio e culminerà domenica 3 agosto. Oggi l’ultima conferenza stampa di presentazione in Vaticano: “È l’evento più atteso”

Giubileo dei Giovani a Roma: attesi oltre un milione di fedeli a Tor Vergata. Gualtieri: «La prova più impegnativa» - «Sarà la prova più impegnativa per la città ». Così ha commentato il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, nel corso della seduta straordinaria dell’assemblea capitolina che si è tenuta all’ Università di Tor Vergata, interamente dedicata al Giubileo dei Giovani 2025.

Al via dal 28 luglio al 3 agosto il Giubileo dei Giovani. Focus sui percorsi preferenziali e assistiti per persone con disabilità per Tor Vergata. Si terranno sabato 2 e domenica 3 agosto a Tor Vergata le due giornate clou, conclusive dell'evento, con Papa Leo Vai su X

Al via dal 28 luglio al 3 agosto il Giubileo dei Giovani. Focus sui percorsi preferenziali e assistiti per persone con disabilità per Tor Vergata. Si terranno sabato 2 e domenica 3 agosto a Tor Vergata le due giornate clou, conclusive dell'evento, con Papa Leo Vai su Facebook

Giubileo dei Giovani: tra gli eventi più attesi dell’Anno Santo; Giubileo dei Giovani a Tor Vergata: i percorsi, il programma, il piano trasporti. Ecco tutto quello che c'è da sapere; Giubileo, lo spazio di Tor Vergata che attende 1 milione di giovani.

Giubileo, lo spazio di Tor Vergata che attende 1 milione di giovani - (askanews) – Nell’area di Tor Vergata, nella periferia est della Capitale, è tutto pronto per accogliere i ragazzi che parteciperanno al Giubileo dei Giovani. Come scrive askanews.it

Inizia oggi il Giubileo dei Giovani: Roma accoglie la gioventù globale - Gualtieri: arrivano i primi ragazzi, sarà un’invasione pacifica di speranza. Scrive rainews.it