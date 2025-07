Giubileo la spianata di Tor Vergata si prepara ad accogliere i giovani

Da oggi entra nel vivo il Giubileo dei giovani. Tor Vergata si prepara ad accogliere i tanti ragazzi. Collegamento con Rita Salerno TG2000.

Tor Vergata, aperto al traffico il nuovo ponte sull’A1: svolta per la viabilità verso il Giubileo - Roma Est cambia volto. Da oggi, martedì 15 luglio, è ufficialmente aperto al traffico il nuovo ponte ad arco sull’autostrada A1 che collega via di Passo Lombardo all’area delle Vele di Calatrava, cuore del Giubileo dei Giovani in programma dal 2 al 3 agosto.

Giubileo dei giovani, in arrivo 500mila ragazzi: Papa Leone dialogherà con loro a Tor Vergata - L’evento inizierà il 28 luglio e culminerà domenica 3 agosto. Oggi l’ultima conferenza stampa di presentazione in Vaticano: “È l’evento più atteso”

Giubileo dei Giovani a Roma: attesi oltre un milione di fedeli a Tor Vergata. Gualtieri: «La prova più impegnativa» - «Sarà la prova più impegnativa per la città ». Così ha commentato il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, nel corso della seduta straordinaria dell’assemblea capitolina che si è tenuta all’ Università di Tor Vergata, interamente dedicata al Giubileo dei Giovani 2025.

#GiubileodeiGiovani: Roma si prepara a «un grande evento di pace» ? In un mondo segnato dai conflitti, #Roma si prepara ad accogliere, dal 28 luglio, i giovani di tutto il mondo per il Giubileo. L'area di Tor Vergata ospiterà la veglia e la Messa finale con i Vai su X

Roma in festa: estate all'insegna di #cultura e #creatività diffusa L’Estate Romana 2025 entra nel vivo e la Capitale si prepara ad accogliere tante iniziative: visite guidate, danza, street art, performance itineranti, laboratori, passeggiate e molto altro. Un Vai su Facebook

Così Tor Vergata si prepara all’arrivo del Papa tra archi, operai e bulloni; Roma si prepara ad accogliere il Giubileo dei Giovani; Tor Vergata sotto i riflettori: il Giubileo dei Giovani 2025 tra sfide, speranze e caldo record.

Giubileo, a Tor Vergata atteso fino ad 1 milione di giovani - (askanews) – Nell’area di Tor Vergata, nella periferia est della Capitale, è tutto pronto per accogliere i ragazzi che parteciperanno al Giubileo dei Giovani. askanews.it scrive

Al via il Giubileo dei giovani, un milione di pellegrini a Tor Vergata - Roma si prepara ad accogliere, a partire da oggi, un flusso straordinario di giovani pellegrini, provenienti da 146 Paesi, per il Giubileo dei Giovani, evento clou dell’Anno Santo 2025. Come scrive informazione.it