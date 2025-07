Giubileo Giovani preparativi a Roma | attesi in 500 mila

A Tor Vergata, a Roma, sono stati allestiti i preparativi per il prossimo Giubileo dei Giovani, previsto dal 29 luglio al 3 agosto. Le forze dell'ordine prevedono la partecipazione di circa 500mila persone all'evento.

Giubileo dei Giovani di Roma, tappa a Perugia: attesi 5200 ragazzi. La macchina dell’accoglienza - Perugia, 7 luglio 2025 - La macchina organizzativa è già in moto. In campo ci sono la Diocesi, il Comune, la Provincia e la Regione.

Giubileo dei giovani, in arrivo 500mila ragazzi: Papa Leone dialogherà con loro a Tor Vergata - L’evento inizierà il 28 luglio e culminerà domenica 3 agosto. Oggi l’ultima conferenza stampa di presentazione in Vaticano: “È l’evento più atteso”

Il Giubileo dei Giovani, l'Umbria pronta ad accogliere oltre 15mila pellegrini - Perugia, 23 luglio 2025 - L'Umbria si prepara ad accogliere quasi 15.500 giovani in arrivo dall’Italia e dall’estero.

Sopralluogo a Tor Vergata, dove procedono i preparativi per il Giubileo dei Giovani, il più grande allestimento tecnologico mai realizzato per un evento in Italia. Roma è pronta ad accogliere fino a un milione di persone, centinaia di migliaia di ragazze e ragazzi.

Giubileo dei giovani, ultimi preparativi a Tor Vergata - Nell'area che ospiterà le due giornate conclusive con il Papa un villaggio per accogliere 500,000 persone.