Giostra | errore nel tabellone del Saracino interviene il Comune

Arezzo, 28 luglio 2025 – Rispetto a quanto apparso oggi sulla stampa locale in merito all'errata misura del tabellone della Giostra del Saracino si precisa quanto segue. Nel corso delle sedute che ormai da mesi sono in svolgimento per la revisione dei regolamenti della Giostra del Saracino, è emerso che, per un errore di stampa, si è verificato un anomalo restringimento di 4 millimetri della linea del 4 verticale del tabellone (4,3 centimetri rispetto ai 4,7 previsti dal regolamento). Individuata l'anomalia, l'Ufficio Politiche Culturali e Turistiche - Giostra del Saracino insieme al gruppo al lavoro sul rifacimento dei regolamenti, ha immediatamente provveduto con un attento lavoro di ricerca presso l'Archivio Storico cittadino, a visionare i tabelloni dei decenni passati al fine di datare l'errore che è stato riscontrato essere avvenuto tra il 2001 e il 2002. 🔗 Leggi su Lanazione.it

