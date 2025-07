Giornata mondiale epatiti esperti | accelerare con screening

“Programma nazionale stenta a decollare”.  Prosegue progetto ‘Test in the city”. Roma. Abbattere le barriere finanziarie, sociali e sistemiche, inclusa la stigmatizzazione, che ostacolano l’eliminazione delle epatiti virali e la prevenzione dei casi di tumore al fegato causati da queste infezioni. È questo il senso di ‘Hepatitis: Let’s Break It Down’, il messaggio scelto dall’Organizzazione Mondiale della SanitĂ (OMS) per l’edizione 2025 della giornata di sensibilizzazione su queste infezioni che si celebra ogni anno il 28 luglio. Infatti, sebbene siano condizioni prevenibili, trattabili e, nel caso dell’epatite C, curabili, le epatiti virali sono “ampiamente sottostimate” e causano silenziosamente danni al fegato, aumentando cosĂŹ il rischio di sviluppare scompenso epatico, cirrosi, cancro. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

Vaccinazioni per le epatiti A e B, screening mirati per le forme B, C e Delta. Questo l'appello degli epatologi di AISF e degli infettivologi di SIMIT in vista della Giornata Mondiale delle Epatiti il 28 luglio. Vai su X

