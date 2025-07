Giornata epatiti il gastroenterologo | Necessario ampliare screening Hcv

(Adnkronos) – "E' assolutamente necessario ampliare la fascia di screening per poter raggiungere gli obiettivi" dell'Organizzazione mondiale della sanitĂ "dell'eliminazione delle epatiti virali, in particolare la C, per il 2030, traguardo difficilmente raggiungibile dalla nostra nazione, ma è sicuramente importante far emergere il sommerso per poter trattare adeguatamente tutte le persone". Lo afferma Stefano Fagiuoli, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com