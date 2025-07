Giornata epatiti esperti | Raggiungere obiettivi Oms accelerare screening

(Adnkronos) – Abbattere le barriere finanziarie, sociali e sistemiche, inclusa la stigmatizzazione, che ostacolano l'eliminazione delle epatiti virali e la prevenzione dei casi di tumore al fegato causati da queste infezioni. È questo il senso di 'Hepatitis: Let's Break It Down', il messaggio scelto dall'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) per l'edizione 2025 della Giornata mondiale.

Il 28 luglio si celebra in tutto il mondo la "Giornata mondiale contro le epatiti", istituita dall'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) in occasione della nascita di Baruch Blumberg, scienziato vincitore del Premio Nobel nel 1976 per aver scoperto e caratterizzato il virus dell'Epatite B.

