Giorgio Panariello a teatro Date orari e dove acquistare i biglietti

Sabato 4, domenica 5 e martedì 7 ottobre Giorgio Panariello arriva a Milano, agli Arcimboldi, per tre serate speciali del suo nuovo show.Lo spettacoloGiorgio Panariello torna a teatro con un nuovo imperdibile show che racconta con ironia e intelligenza il suo personale "viaggio nel futuro". Lo. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Incanto, in anteprima esclusiva il poster della fiaba con Giorgio Panariello, Vittoria Puccini e Greg - Vi mostriamo in anteprima esclusiva il poster di Incanto, film fiabesco di Pier Paolo Paganelli, interpretato dalla piccola Mia McGovern Zaini insieme a Vittoria Puccini, Greg, Giorgio Panariello, Stefano Pesce e Giorgio Colangeli.

Giorgio Panariello: “Il mio Sanremo fu una me*da. Vinse Povia, capito? Accettai per soldi” - Nel 2006 Giorgio Panariello condusse il Festival di Sanremo con Ilary Blasi e Victoria Cabello ma non andò benissimo.

“Il mio Sanremo? Fu una me**da. Non volevo farlo, ma poi ho visto l’assegno. In quel periodo lì non è che navigassi nell’oro”: lo rivela Giorgio Panariello - Giorgio Panariello sbarca su Raiplay con “Nel Garage”, il nuovo programma, disponibile da giovedì 19 giugno su RaiPlay, in cui incontra alcune delle menti più brillanti: visionari, esperti, imprenditori, studiosi che nel proprio campo hanno saputo affermarsi e, a volte, cambiare le regole del gioco.

Mercoledì 5 novembre 2025 ore 21 GIORGIO PANARIELLO “E se domani…” Giorgio Panariello torna a teatro! Biglietti disponibili al botteghino del teatro, presso le rivendite autorizzate e online su Ticketone e Bigliettoveloce https://bigliettoveloce.it/spettacolo? Vai su X

VIAREGGIO CELEBRA LA FELICITÀ: QUATTRO SERATE DI CULTURA, EMOZIONE E MUSICA SOTTO LE STELLE Premio Rèpaci, solidarietà e Ron in concerto Special Guest Giorgio Panariello L’estate viareggina si arricchisce di un appuntamento imperdib Vai su Facebook

Giorgio Panariello, otto nuove date per La favola mia: il tour nei ... - Si aggiungono 8 nuove date a “La favola mia”, il tour teatrale di Giorgio Panariello che sta toccando i principali teatri italiani e che, dopo un breve stop dovuto ad una labirintite ... Come scrive leggo.it

Giorgio Panariello torna a Firenze: tre date dello spettacolo 'La ... - Firenze, 16 febbraio 2023 – Giorgio Panariello con il suo 'La favola mia' torna al Teatro Verdi di Firenze con tre serate, dopo il successo dei mesi scorsi. Scrive lanazione.it