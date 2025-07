Giorgia risponde con classe a Donatella Rettore | Mi ha ferita ma resta una dea

Avevano generato un gran clamore le parole, durissime, di Donatella Rettore nei confronti di Giorgia. Dopo essersi scagliata contro la collega, ha poi risposto a sua madre con una certa durezza. Una storia che forse oggi raggiunge la sua conclusione con il commento amareggiato della vincitrice di Sanremo ’95. L’attacco di Donatella Rettore. Prima di andare oltre, è bene ricordare le parole di Donatella Rettore. Per lei Giorgia non sarebbe altro che una copia di Whitney Houston, sopravvalutata e poco originale. Una dichiarazione alla quale è seguita quella della madre della cantante. Un post su Instagram al quale la Rettore ha rapidamente risposto: “Voglio bene a sua figlia ma mi chiedo dove sia finita la giovane artista vivace che viveva d’istinto. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Giorgia risponde con classe a Donatella Rettore: “Mi ha ferita ma resta una dea”

