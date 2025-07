Giorgia | I cantanti sono tutti psicopatici Le lacrime a Sanremo sono state il riassunto di una vita

La conduzione di X Factor, le lacrime a Sanremo e un brano, La cura per me, rimasto per 12 settimane ai vertici delle classifiche radio e streaming con oltre 130 milioni di stream audio e video: la cantante Giorgia si racconta dopo un anno vissuto da assoluta protagonista. “Un anno che ne sembra dieci, insperato e inaspettato” racconta l’interprete al Corriere della Sera. Riguardo le lacrime versate al Festival di Sanremo rivela: “Sul palco ho versato le lacrime accumulate in 30 anni, comprese quelle che non ho pianto nel 1995 quando avevo vinto con Come saprei. Quella frase — il pubblico che scandiva hai vinto tu, hai vinto tu — mi ha restituito tanto. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Giorgia: “I cantanti sono tutti psicopatici. Le lacrime a Sanremo sono state il riassunto di una vita”

Giorgia: “A Sanremo ho capito che c’è ancora posto per me. Per Rettore sono sopravvalutata? Io invece la stimo” - La cantante romana tra nuovo album e tour: “Nelle mie lacrime al Festival c’erano trent’anni di vita e la gioia di aver fatto del mio meglio, a prescindere dal sesto posto. Segnala msn.com

Giorgia: "Essere paragonata a Whitney per me è un onore. Ma Donatella Rettore mi ha ferita" - Unica donna nella Top 30 degli artisti italiani più ascoltati nel mondo, Giorgia denuncia una disparità ancora forte: "Sul palco ho versato ... Si legge su msn.com