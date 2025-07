Giorgia | Donatella Rettore mi ha ferita per me resta una dea

A poche settimane dalle critiche ricevute da Donatella Rettore, Giorgia risponde con eleganza. ‚ÄúPer me resta una dea. Mi dispiace che non provi lo stesso per me‚ÄĚ, ha commentato la cantante.

Donatella Rettore contro Giorgia: frecciate, ricordi e verità scomode - Donatella Rettore festeggia 70 anni e non risparmia nessuno: attacca Giorgia, ricorda la censura e si racconta senza filtri.

Donatella Rettore: “Giorgia √® sopravvalutata, imita Whitney Houston. Finii in coma etilico dopo un tradimento” - Donatella Rettore si racconta in un'intervista e ripercorre la sua carriera, tra il successo e periodi di depressione per delle "scelte sbagliate fatte a causa di un mio produttore".

Donatella Rettore politicamente scorretta, dal Kobra al veleno su Giorgia: ‚Äú√ą la cantante pi√Ļ sopravvalutata‚ÄĚ (video) - No, non √® stato Il Kobra la canzone censurata a Donatella Rettore, che l‚Äô8 luglio compie 70 anni e ha rilasciato un‚Äôintervista molto rock a l Corriere della Sera.

