Giorgia a sorpresa su Sanremo 2026 | Io al posto di Amadeus e Conti… emozione pura

Giorgia ha appena concluso tre serate straordinarie al Teatro Greco di Siracusa con il suo tour "Come Saprei 30", che celebra trent'anni di carriera. La performance è stata accompagnata da una risposta calorosa del pubblico, con circa quindicimila spettatori, standing ovation e richieste di autografi e selfie. Durante la serata, la cantante ha condiviso un legame profondo con i suoi fan, dicendo: "Ormai c'è confidenza, quasi una famiglia". Si è commossa nel raccontare di una signora che la segue da trent'anni e dei bambini che l'hanno accompagnata nei suoi concerti. "In quei momenti capisci quanto l'essere umano sia una meraviglia.

Giorgia Meloni e la telefonata a Papa Leone: la rivelazione a sorpresa, cosa si sono detti - Contatti diplomatici ai massimi livelli per favorire una svolta nel conflitto in Ucraina. Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto oggi un colloquio telefonico con Papa Leone XIV per discutere i prossimi passi verso la costruzione di una pace giusta e duratura nel Paese invaso dalla Russia.

Ragazzino intona “Come saprei” di Giorgia alle audizioni di X Factor e riceve un’emozionante sorpresa – Video - Sta facendo il giro del web un video che riprende un momento particolare durante le audizioni di X Factor 2025.

Sara ha 12 anni, è cieca ma ci regala un momento di luce straordinariooooooooo Canta la Cura di Giorgia e Nico Acampora fa un appello: Sarebbe... Vai su Facebook

Sanremo 2025, Giorgia in lacrime e fischi del pubblico: la cantante e Achille Lauro fuori dalla top; Sanremo 2025, vince Olly davanti a Lucio Corsi e Brunori Sas; Classifica finale Sanremo 2025, il vincitore è Olly: pioggia di fischi all'Ariston, Giorgia in lacrime.

Giorgia: “A Sanremo ho capito che c’è ancora posto per me. Per Rettore sono sopravvalutata? Io invece la stimo” - La cantante romana tra nuovo album e tour: “Nelle mie lacrime al Festival c’erano trent’anni di vita e la gioia di aver fatto del mio meglio, a prescindere dal sesto posto. Si legge su msn.com

Giorgia: “Non sapevo se c’era ancora posto per me nella musica italiana” - «A un certo punto ho sentito di aver bisogno della conferma che ci fosse ancora il mio posto nella musica italiana. Lo riporta informazione.it