Ginocchio su misura | svolta nella chirurgia ortopedica

Con oltre 85.000 interventi l’anno, la chirurgia del ginocchio si rinnova: robotica, stampa 3D e impianti personalizzati riducono dolore e accelerano il recupero. ROMA – La chirurgia protesica del ginocchio entra in una nuova era: più sicura, più precisa, e sempre più “su misura”. Grazie all’introduzione delle nuove tecnologie in sala operatoria e ad una più approfondita conoscenza della biomeccanica del ginocchio, il paziente può contare oggi su un intervento meno invasivo ed una riabilitazione più rapida. Secondo i dati della Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia, SIOT, in Italia vengono eseguite ogni anno oltre 200. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

