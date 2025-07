Gino Paoli e la polemica su Elodie | Non sapevo chi fosse

È un equilibrio labile, quello che unisce la vita privata e l’arte di Gino Paoli, e che ancora oggi – a novant’anni compiuti – l’artista non ha alcuna intenzione di modificare. In una lunga intervista al Corriere della Sera, rilasciata ad Aldo Cazzullo, il cantautore si racconta dal principio fino a oggi, con aneddoti personali, ricordi che fanno male e riflessioni che riguardano il presente. Tra questi, inevitabile il passaggio sulla polemica che lo ha coinvolto con la cantante Elodie. La replica di Gino Paoli alla polemica su Elodie. “Giuro che non sapevo chi fosse Elodie “, ha detto Gino Paoli, rispondendo alla domanda diretta del suo interlocutore. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Gino Paoli e la polemica su Elodie: “Non sapevo chi fosse”

