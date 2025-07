Ginecologia oncologica del Civico aperto il concorso per trovare il nuovo primario

Dopo due anni, la Ginecologia oncologica dell'ospedale Civico avrĂ di nuovo un primario. Dopo l'uscita del professore Vito Chiantera - che nel 2023 è tornato a Napoli, sua cittĂ natale, per dirigere il reparto specialistico di sua competenza al Pascale - l'Arnas Civico Di Cristina Benfratelli ha. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: civico - ginecologia - oncologica - primario

Ginecologia oncologica del Civico, aperto il concorso per trovare il nuovo primario; Ginecologia in live surgery. Esperti internazionali si confrontano su nuove tecniche; Arnas Civico, la replica della FesMed: «Ostetricia e Ginecologia Oncologica sono due eccellenze.

Arnas Civico, al via la corsa per la direzione della Ginecologia Oncologica - Con una delibera a firma del dg Walter Messina è stato indetto un avviso pubblico per il conferimento dell'incarico quinquennale. Si legge su insanitas.it

Civico Palermo, indetto un bando per direttore Ginecologia oncologica - PALERMO – L’azienda ospedaliera “Arnas Civico Di Cristina Benfratelli” di Palermo ha indetto un avviso pubblico per il conferimento della direzione dell’Unità operativa complessa di “Ginecologia ... Come scrive livesicilia.it