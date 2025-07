Gill vs Johansson | sfida per il titolo JWRC in Finlandia

Solo 7 punti separano i due protagonisti nella corsa al titolo. Il Rally di Finlandia sarà il crocevia decisivo prima del gran finale in Europa Centrale. La stagione 2025 del FIA Junior WRC si prepara a vivere uno dei momenti più intensi e spettacolari: dal 31 luglio al 3 agosto, le leggendarie strade del Rally . 🔗 Leggi su Tuttorally.news

