Gigi Finizio in concerto per ' Zapponeta Blu Festival'

Per l’edizione 2025 della rassegna ‘Zapponeta Blu Festival’, in piazza Aldo Moro il 2 agosto alle 21.30 concerto a ingresso libero di Gigi Finizio.Gigi Finizio. Debutta nel 1974 con l'album ‘For'a scola’ seguito da ‘Dint'o culleggio’, ‘Prime esperienze’ e ‘Azzurro azzurro’. Nel 1976 scrive per il. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

In questa notizia si parla di: gigi - finizio - concerto - zapponeta

Gigi Finizio in concerto a San Nicola Manfredi: il 21 giugno l’attesissimo live - Tempo di lettura: < 1 minuto Sarà Gigi Finizio il grande protagonista di una nuova tappa della IV edizione dell’ Estate Sannicolese, in programma sabato 21 giugno 2025 in località Pagliara.

Carditello Festival 2025 al via il 3 luglio con Gigi Finizio - Si alza il sipario sul Carditello Festival 2025, presentato oggi a Palazzo Reale di Napoli, la rassegna musicale che in estate animerà il suggestivo Galoppatoio del Real Sito di Carditello il più grande ippodromo al mondo inserito all’interno del perimetro di una residenza reale.

Gigi Finizio in Concerto a Sperone - Un'estate di grandi emozioni musicali a Sperone con l'atteso concerto di Gigi Finizio, in programma il 23 luglio 2025 alle ore 22:00 presso l’Area Mercato.

Zapponeta Eventi Vai su Facebook

Tutto pronto per la XIV edizione della “Sagra del Pesce” di Zapponeta: cucina, prelibatezze e tanta musica; Foggia: Zapponeta Blu Festival 2025: eventi per tutte le età e i gusti; - News da San Giovanni Rotondo.

Quanti ospiti a Zapponeta per il Blu Festival: si parte con Gigi Finizio - Quanti ospiti a Zapponeta per il Blu Festival: si parte con Gigi Finizio Il cantante napoletano Gigi Finizio sarà ospite del Blu Festival di Zapponeta il ... Riporta ilsipontino.net

Festa di Sant’Elia a Sperone, si chiude con il concerto di Gigi Finizio - Entrano nel vivo con il concerto di questa sera di Gigi Finizio i festeggiamenti in onore di Sant’Elia. Scrive corriereirpinia.it