Giffoni Film Festival 2025 | tutti i look e i nostri voti alle star sul blu carpet

Dalla coppia total dark Tim Buron e Monica Bellucci a Chiara Maci, da Virginia Raffaele a Ornella Muti: gli outfit (più o meno) casual degli ospiti più amati del festival cinematografico dell'estate. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Giffoni Film Festival 2025: tutti i look (e i nostri voti) alle star sul blu carpet

In questa notizia si parla di: festival - giffoni - film - tutti

Giffoni Film Festival, GIFFONI55: Qui si diventa umani - La 55ª edizione del festival si apre con ospiti d’eccezione: Bebe Vio, Nek, Giovanna Botteri e l’anteprima del film “Unicorni”.

Giffoni Film Festival si avvicina: dal 17 luglio al via la 55esima edizione - Giffoni riparte da ciò che lo rende unico: le storie, le persone, i sogni condivisi. Il 17 luglio prenderà il via la 55esima edizione del festival (in programma fino al 26 luglio): la giornata d’apertura segna l’inizio di un percorso fatto di ascolto, emozione e confronto, sempre a fianco dei giovani.

Giffoni Film Festival, due eventi speciali con PiperFilm e Netflix - Giffoni si prepara ad accendere i riflettori su due imperdibili eventi speciali in collaborazione con PiperFilm e Netflix, confermandosi ancora una volta crocevia del cinema capace di emozionare e coinvolgere le nuove generazioni.

Oltre 5mila giovani giurati provenienti da 30 Paesi hanno votato il meglio del cinema internazionale per bambini e ragazzi: ecco tutti i vincitori di #Giffoni55 @Giffoni Film Festival Vai su Facebook

La #Juve al Giffoni Film Festival Il comunicato e tutti i dettagli Vai su X

Giffoni Film Festival 2025, i film premiati; Giffoni Film Festival 2025: tutti i look (e i nostri voti) alle star sul blu carpet; Giffoni Film Festival 2025: tutti i vincitori della 55ª edizione.

Giffoni Film Festival 2025: Tutti i film vincitori della 55esima edizione - Oltre 5mila giovani giurati provenienti da 30 Paesi hanno votato il meglio del cinema internazionale per bambini e ragazzi: ecco tutti i vincitori di Giffoni55. msn.com scrive

Giffoni, tutti i film vincitori della 55esima edizione del festival - A trionfare nella 55esima edizione del Giffoni Film Festival tutte storie che narrano di identità, diritti, memoria e origini, l'ultima sotto la guida storica del fondatore Claudio Gubitosi. Scrive msn.com