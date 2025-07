Giardini la Mortella Ischia | concerto finale per la 18esima stagione sinfonica promossa dalla Fondazione Walton

Tempo di lettura: 2 minuti Giunge al termine la 18esima stagione sinfonica promossa dalla¬† Fondazione Walton ¬†al Teatro Greco dei¬† Giardini la Mortella ¬†di Ischia. ¬†Anche quest‚Äôanno il concerto di chiusura, in calendario¬† giovedi 31 luglio, sar√† affidato agli ‚Äúottoni‚ÄĚ della giovane formazione umbra ‚Äú Billi Brass Ensemble‚ÄĚ che proporr√† un ‚Äúcine-concerto‚ÄĚ, sulla scia dei progetti basati sui film muti di Meli√®s, Chaplin o Keaton, presentati negli anni passati con grande successo ad Ischia.¬†Novit√† di quest‚Äôanno, i BilliBrass tornano a La Mortella arricchiti da un ‚Äúrumorista‚ÄĚ, e proporranno una serata dedicata ai primi, celebri cortometraggi animati di Walt Disney, sonorizzati con nuove composizioni, tra cui¬† Steamboat Willie, Hell‚Äôs Bells,¬† e¬† The Skeleton Dance. 🔗 Leggi su Anteprima24.it ¬© Anteprima24.it - Giardini la Mortella, Ischia: concerto finale per la 18esima stagione sinfonica promossa dalla Fondazione Walton

