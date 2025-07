Giacomo Fabris scomparso da una settimana l' appello per ritrovarlo

Giacomo Fabris, 21 anni, è scomparso da una settimana da Ardea, nel litorale sud della provincia di Roma. Dal 21 luglio, infatti, non si hanno più notizie. I familiari sono in apprensione. L'appello per ritrovare il giovane è stato rilanciato dall'associazione Penelope Lazio Odv.Giacomo Fabris è. 🔗 Leggi su Romatoday.it