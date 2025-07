: approcci efficaci per il benessere. La gestione dei disturbi del comportamento alimentare (DCA) rappresenta una sfida cruciale nel campo della salute mentale e fisica. Questi disturbi, che includono anoressia nervosa, bulimia e binge eating, richiedono un intervento mirato e multidisciplinare per garantire un percorso di guarigione efficace e duraturo. Cos’è la gestione dei disturbi del comportamento alimentare?. La gestione dei disturbi del comportamento alimentare consiste in un insieme di strategie terapeutiche e di supporto che mirano a migliorare il rapporto del paziente con il cibo, il corpo e l’immagine di sé. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

