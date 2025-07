Gen V – Stagione 2 | ecco il trailer itiano della seconda stagione

Venerdì al Comic-Con di San Diego i fan hanno affollato il panel dedicato a Gen V in occasione del lancio, da parte di Prime Video, del trailer ufficiale dell’attesissima seconda stagione dell’acclamata serie spin-off ambientata nel mondo di The Boys, serie vincitrice agli Emmy. Questa stagione di Gen V presenta eventi chiave e rivelazioni che influiranno sul capitolo finale di The Boys. I primi tre episodi debutteranno il 17 settembre in esclusiva su Prime Video in oltre 240 Paesi e territori nel mondo. L’attesissima seconda stagione. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

In questa notizia si parla di: stagione - trailer - seconda - ecco

L'Estate nei tuoi occhi 3, svelati data di uscita e teaser trailer dell'ultima stagione - Come anticipato già dallo scorso anno, su Prime Video torna l'acclamatissima serie teen drama L'estate nei tuoi occhi (The Summer I Turned Pretty) con la terza stagione.

Peacemaker | Un breve teaser trailer dalla Stagione 2 - Max ha svelato il primo teaser trailer dall’attesa seconda stagione di Peacemaker, la serie DC creata da James Gunn.

THE GILDED AGE – Stagione 3: il trailer - THE GILDED AGE – Stagione 3: il trailer L’Età dell’Oro americana fu un periodo di grandi cambiamenti economici e sociali, in cui furono costruiti enormi imperi, ma in cui nessuna vittoria arrivò senza sacrifici.

Torna Peacemaker ecco il trailer della seconda stagione Vai su Facebook

Gen V, ecco come verrà ricordato Chance Perdomo nella seconda stagione; Gen V: ecco il trailer ufficiale della seconda stagione e la data di uscita; John Cena ritorna come Peacemaker, ed ecco il trailer della seconda stagione.

John Cena ritorna come Peacemaker - ed ecco il trailer della seconda stagione - Con di San Diego, dove il capo dei DC Studios James Gunn si è unito a Cena sul palco per anticipare ciò che verrà dopo. Lo riporta gamereactor.it

Hazbin Hotel Stagione 2 svela la data di uscita della seconda stagione con un trailer - Hazbin Hotel Stagione 2 si è mostrato con un nuovo trailer che permette di scoprire la data di uscita su Prime Video: ecco quanto potremo vedere il seguito delle avventure della ... msn.com scrive