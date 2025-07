la festa alla Madonna della Castagna, il cinema all’aperto all’Arena Santa Lucia e all’Esterno Notte, il festival del gluten free all’estivo Spritz&Burger ad Albino, la festa della solidarietĂ a Gorle, i Gemboy a Malpaga Sounds, ballo liscio e ballo di gruppo a Rovetta, il Bepi e i The Prismas a Piario, Abbazia in festa e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di lunedì 28 luglio. Ecco gli appuntamenti. BERGAMO Sino a domenica 14 settembre a Bergamo torna la “Festa della Madonna della Castagna ”. Un luogo dove mangiare bene e in compagnia, immersi nel verde dei boschi della cittĂ lontano dal caldo estivo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Gemboy, il Bepi, balli e tante feste: cosa fare stasera a Bergamo e provincia