gelsia sito e numero di telefono contro i raggiri

Si avvicina per molti il momento delle vacanze e del relax, ma Gelsia invita i brianzoli a non abbassare la guarda: resta sempre elevato il rischio di truffe ai danni dei cittadini da parte di malviventi che si qualificano come addetti della societĂ seregnese. Gli episodi, purtroppo, si verificano con continuitĂ durante l’anno. Gli anziani sono le vittime privilegiate, ma i malintenzionati, che ormai hanno sviluppato notevoli abilitĂ nell’abbindolare le persone che vengono avvicinate all’improvviso quando meno se lo aspettano, riescono a cavarsela egregiamente in diverse situazioni. Le vittime si accorgono dell’accaduto quando è ormai troppo tardi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

