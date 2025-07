Gelato consumi in crescita ma prezzi alle stelle Firenze la più cara

FIRENZE – L’estate 2025 regala una crescita nei consumi di gelato, che aumentano del 4% rispetto allo scorso anno, confermando il legame intramontabile tra italiani e questo dolce simbolo della stagione calda. Tuttavia, a fronte di una domanda vivace, si registra un dato meno piacevole: i prezzi sono saliti in modo vertiginoso, tanto che acquistare una semplice vaschetta al supermercato comporta oggi una spesa mediamente più alta del 30% rispetto al 2021. Un rincaro che pesa, specie in un periodo in cui il caldo spinge ad aumentare la frequenza d’acquisto. L’analisi, condotta dal Centro di formazione e ricerca sui consumi (Crc) e basata sui dati dell’osservatorio del Mimit, offre un confronto dettagliato tra i prezzi attuali delle confezioni da un chilo e quelli registrati quattro anni fa, mettendo in luce come il mercato del gelato stia cambiando volto, sia nei consumi che nei costi. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

