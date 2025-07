Gaza Verona in protesta contro il genocidio quando i bambini muoiono si fa rumore centinaia di persone con pentole e campane in piazza Bra - VIDEO

"E' un genocidio ed è armato anche dall'Italia complice, uno sterminio per cui non possiamo girarci dall'altra parte" Centinaia di persone si sono radunate in piazza Bra a Verona per protestare "contro il genocidio a Gaza": "Basta parlare di guerra, basta parlare di conflitto, è un genocidio.

Flashmob di Amnesty davanti a Farnesina: "Stop al genocidio a Gaza" - Roma, 15 mag. (askanews) - Una carrozzina da cui si srotola un lungo panno rosso, a simboleggiare la lunga scia di sangue lasciata dalle vittime innocenti della guerra a Gaza, poi una mano che si alza per dire "basta", davanti allo striscione "Stop al genocidio".

Israele richiama migliaia di riservisti e prepara il “piano piccola Gaza” per continuare il genocidio: occupazione di territori che l’Idf rastrellerà - Il piano del capo di Stato maggiore Eyal Zamir prevede di territori che l'Idf rastrellerà , restandoci Israele richiama decine di migliaia di riservisti e si prepara a dare il via al "piano piccola Gaza" per continuare il genocidio.

380 registi e attori a Cannes denunciano il silenzio sul genocidio a Gaza - Nel clima dell’apertura del festival di Cannes, un editoriale pubblicato sul quotidiano francese Libération ha riunito ben 380 attori e registi per denunciare il silenzio davanti a ciò che viene descritto come un genocidio in corso a Gaza.

Tra il primo e il secondo atto della rappresentazione dell'Aida all'Arena di Verona il 27 luglio, è apparsa la scritta "Stop Genocide" sui mega schermi... Vai su Facebook

