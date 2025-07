Gaza sul tavolo c’è la soluzione dei due Stati | Usa e Israele boicottano la conferenza Onu

Un piano di azione concreto per mettere in pratica la soluzione dei due Stati e la nascita di uno Stato palestinese in Medio Oriente. E’ l’obiettivo con il quale Francia e Arabia Saudita hanno ottenuto la convocazione da parte dell’ Assemblea generale delle Nazioni Unite di una conferenza ad hoc che inizia oggi al Palazzo di Vetro. Sui 193 invitati, in queste ore a New York stanno affluendo i ministri degli Esteri di una quarantina di Paesi. Ma a fare rumore è l’assenza di due protagonisti: Stati Uniti e Israele. La conferenza, presieduta da Parigi e Riad, si propone di definire una tabella di marcia verso uno Stato palestinese, garantendo nel contempo la sicurezza di Israele. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Gaza, sul tavolo c’è la soluzione dei due Stati: Usa e Israele boicottano la conferenza Onu

In questa notizia si parla di: stati - soluzione - israele - conferenza

Iran contro la soluzione a due Stati delle conclusioni del Brics - Il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, ha dichiarato in un post sul suo canale Telegram che il suo Paese "esprime riserve" sulla proposta di una soluzione a due Stati - uno israeliano e uno palestinese - contenuta nella dichiarazione finale dei leader dei Brics, pubblicata domenica.

Discussione alla Camera: mozioni su Gaza per pace e soluzione due Stati - E' iniziata la seduta dell'Aula della Camera con all'ordine del giorno la discussione delle mozioni su Gaza.

Luigi Di Maio ai summit per la pace in Medio Oriente: "Per una soluzione a due Stati" - Luigi Di Maio, confermato di recente rappresentante Ue nel Golfo, ha partecipato ad importanti summit sulla pace in Medio Oriente.

Cina: “La soluzione dei due Stati è l’unico percorso realistico per risolvere la questione palestinese” Il 25 luglio, durante una conferenza stampa ordinaria, il portavoce del Ministero degli Esteri cinese Guo Jiakun ha commentato la dichiarazione del presidente Vai su Facebook

Israele-Palestina, al via a New York la conferenza per la soluzione a due Stati; Gaza, sul tavolo c’è la soluzione dei due Stati: Usa e Israele boicottano la conferenza Onu; Medioriente, all’Onu conferenza sulla soluzione a 2 Stati: Usa assenti.

Gaza, sul tavolo c’è la soluzione dei due Stati: Usa e Israele boicottano la conferenza Onu - Francia e Arabia Saudita guidano l'incontro per un piano concreto verso la nascita di uno Stato palestinese, ma mancano attori chiave ... Come scrive ilfattoquotidiano.it

Israele-Palestina, al via a New York la conferenza per la soluzione a due Stati - I rappresentanti di circa 40 Paesi si riuniranno alle Nazioni Unite per discutere di soluzioni al conflitto israelo- Scrive dire.it