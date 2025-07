Gaza quanti bambini devono ancora morire perché l’Europa agisca?

di Paolo Gallo La carestia a Gaza non è piĂą un rischio: è una realtĂ . I bambini muoiono disidratati, le madri smettono di allattare per mancanza di nutrimento, il pane è un lusso e la carne un ricordo lontano. Le immagini che arrivano dalla Striscia mostrano volti scavati, corpi scheletrici, sguardi vuoti. E mentre tutto questo accade sotto gli occhi del mondo, l’Europa con Ursula von der Leyen in testa resta immobile, silenziosa, colpevole. Sì, colpevole. PerchĂ© l’indifferenza davanti alla fame è una scelta. PerchĂ© la presidente della Commissione Europea, così solerte nel ribadire la “solidarietĂ con Israele”, si è ben guardata dal condannare apertamente la punizione collettiva inflitta a milioni di civili palestinesi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

