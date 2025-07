Gaza presidente Unicef Italia Nicola Graziano sul genocidio | È un’ecatombe che va fermata malnutrizione aumentata del 180% da febbraio

Per Graziano "i bambini che sopravvivono alla guerra a Gaza saranno per sempre colpiti dalle privazioni e dall'esposizione agli eventi traumatici che hanno vissuto" durante il genocidio in corso "È un’ecatombe che va fermata", denuncia con fermezza Nicola Graziano, presidente dell’Unicef Ital. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

