Gaza Parolin | Prematuro riconoscere lo Stato di Palestina? No è la soluzione

Riconoscere lo Stato di Palestina ‚Äú√® la soluzione‚ÄĚ. E‚Äô stato netto il segretario di Stato vaticano Pietro Parolin rispondendo ai giornalisti che a margine di un evento a Roma gli hanno domandato se considerasse prematuro il riconoscimento, come affermato dalla premier Giorgia Meloni, secondo cui farlo ‚Äúadesso sarebbe controproducente ‚ÄĚ: ‚Äú Ma perch√© prematuro? Secondo noi la soluzione passa attraverso il dialogo diretto tra le parti in vista della costituzione di due realt√† statali autonome. Certo che diventa sempre pi√Ļ difficile per la situazione che si √® creata in Cisgiordania. Questo non aiuta dal punto di vista pratico la realizzazione dello stato di Palestina. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

