Gaza Osimo e Camerano scendono in piazza per dire no alla guerra

Osimo, 28 luglio 2025 – Osimo e Camerano hanno manifestato in piazza ieri sera aderendo alla campagna nazionale “Gaza muore di fame: disertiamo il silenzio”. La mobilitazione è stata organizzata per sensibilizzare sulla situazione palestinese, dove la popolazione civile è vittima di attacchi quotidiani e non ha accesso ad acqua. A Osimo alle 22, nel centro storico, dopo il rintocco delle campane della Cattedrale, in corso Mazzini e piazza del Comune, attraverso la filodiffusione, hanno risuonato due brani tratti dallo Stabat Mater di Giovan Battista Pergolesi e dalla Messa da Requiem di Mozart “Vidit Suum”, una rappresentazione musicale del dolore materno e della sofferenza umana, che trova nel testo e nella musica un'espressione potente e commovente, “Lacrimosa”, il brano più struggente e conosciuto di tutto il Requiem. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Gaza, Osimo e Camerano scendono in piazza per dire no alla guerra

In questa notizia si parla di: osimo - piazza - gaza - camerano

