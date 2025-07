Gaza nuova strage di civili al sito GHF di Zikim per distribuzione aiuti oltre 10 morti; raid su campi profughi di Mawasi e Nuseirat - VIDEO

Israele apre il fuoco contro civili a Zikim in attesa di cibo: 14 morti in 24 ore, anche due bambini. L'ONU parla di "catastrofe umanitaria" Nuova strage di civili a Gaza: è stato colpito dall'Idf il sito della GHF di Zikim per la distribuzione degli aiuti umanitari. Si registrano a ora più d. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Gaza, nuova strage di civili al sito GHF di Zikim per distribuzione aiuti, oltre 10 morti; raid su campi profughi di Mawasi e Nuseirat - VIDEO

Sempre più spesso gli abitanti di #Gaza si trovano ad affrontare un dilemma disumano: rischiare di morire di fame oppure rischiare di morire per mangiare. Domenica l'ennesima, deliberata strage di civili durante l'arrivo di un convoglio di scorte alimentari del

SABATO 19 LUGLIO 2025 19.58.11 >>>ANSA/ Strage nel sud di Gaza, la mattanza in fila per il cibo Idf: 'Spari di avvertimento'. Trump: 'Presto liberi 10 ostaggi' (di Giuseppe Maria Laudani) (ANSA) - ROMA, 19 LUG - Hanno perso la vita mentre erano in attesa

Italia e altri 22 Paesi, la guerra a Gaza deve finire ora. Tajani: no a deportazione dei palestinesi in altri Stati; Un’altra strage nella Striscia di Gaza durante la distribuzione di cibo; Guerra Israele, oltre 100 morti in raid a Gaza: molti in fila per cibo. Idf smentisce.

Gaza, nuova strage di civili in fila per gli aiuti: «Almeno 51 morti». L'appello di papa Leone: «Si fermi subito la barbarie della guerra» - Il pontefice: «Dobbiamo lasciare le armi, il mondo non sopporta più la guerra»

La tregua per gli aiuti non ferma la strage: 90 morti nei raid a Gaza - A Londra Starmer richiama il governo per la crisi