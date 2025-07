Gaza media | Netanyahu proporrà annessione per tenere Smotrich nel governo

(Adnkronos) – Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu sarebbe in procinto di proporre al proprio gabinetto un piano per annettere aree nella Striscia di Gaza nel tentativo di mantenere il ministro delle Finanze di estrema destra, Bezalel Smotrich, nel suo governo. A rivelarlo è la testata israeliana Haaretz, secondo cui il piano prevede che Israele . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: gaza - netanyahu - smotrich - governo

