Gaza media | 13 palestinesi uccisi dall’alba nei raid dell’Idf Netanyahu insiste | Non c’è fame nella Striscia

Gaza, l'esercito israeliano ordina l'evacuazione di alcune zone del nord | Media: raid aerei israeliani a Jabalia - Non cambiano i piani di Tel Aviv nonostante Hamas abbia liberato l'ostaggio americano Edan Alexander.

Media: 60 morti in raid Israele a Gaza - 8.38 E' di almeno 60 morti il bilancio degli attacchi israeliani delle ultime ore nella Striscia di Gaza.

Raid israeliani a nord della Striscia di Gaza, media: "Oltre 60 morti" | Idf ordina di evacuare i porti dello Yemen gestiti dagli Houthi - Non cambiano i piani di Tel Aviv nonostante Hamas abbia liberato l'ostaggio americano Edan Alexander.

Pausa tattica e 62 morti, 34 in fila per il cibo - Nonostante la pausa tattica, oggi a Gaza 62 morti. Di questi, 34 erano in fila per il cibo. Lo riporta Al Jazeera; Israele - Gaza, le news del 27 luglio; Gaza, media: 13 palestinesi uccisi dall'alba nei raid dell'Idf. Netanyahu: Non c'è fame nella Striscia.

Gaza, bombe israeliane su Khan Yunis e campo profughi: almeno 13 morti e oltre 30 feriti - Giornata di tregua umanitaria a Gaza per l'arrivo di aiuti dal cielo e da terra, ma la strage non si ferma. Scrive leggo.it

Media, 'attacchi israeliani a Gaza, 25 morti dall'alba' - Almeno 25 palestinesi sono stati uccisi dalle forze israeliane a Gaza dall'alba di oggi, tra cui 13 mentre aspettavano gli aiuti umanitari: lo hanno riferito fonti mediche ad Al Jazeera. Riporta msn.com