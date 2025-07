Gaza l' Idf mostra gli aiuti in attesa di essere ritirati | le immagini dal drone

Giovedì l’esercito israeliano ha accompagnato alcuni giornalisti al valico di Kerem Shalom, sul lato di Gaza, per mostrare quelli che secondo loro sono aiuti umanitari in attesa di essere ritirati. Martedì, l’ente che gestisce gli aiuti a Gaza ha diffuso un video girato con un drone che mostrava un accumulo di aiuti delle Nazioni Unite al valico di Gaza e ha affermato che circa 950 camion erano in attesa di essere ritirati e distribuiti nel territorio palestinese dalle Nazioni Unite. Secondo l’Idf, lo Stato di Israele non limita l’ingresso dei camion con gli aiuti nella Striscia di Gaza. Il problema sarebbe la raccolta e la distribuzione degli aiuti. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Gaza, l'Idf mostra gli aiuti in attesa di essere ritirati: le immagini dal drone

