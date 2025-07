Gaza lettera di 58 ex ambasciatori europei all' Ue | Riconoscere Stato palestinese da Israele passi calcolati per pulizia etnica

Ecco un nuovo appello dopo quello di 40 ex diplomatici a Meloni, con la premier invitata a riconoscere lo Stato di Palestina e sospendere le cooperazioni internazionali con Israele La lettera di 58 ex ambasciatori europei all'Ue. Ecco un nuovo appello dopo quello di 40 ex diplomatici a Meloni. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it ¬© Ilgiornaleditalia.it - Gaza, lettera di 58 ex ambasciatori europei all'Ue: "Riconoscere Stato palestinese, da Israele passi calcolati per pulizia etnica"

In questa notizia si parla di: lettera - ambasciatori - europei - riconoscere

Gaza, lettera aperta 34 ex ambasciatori a Meloni: ‚ÄúRiconoscere subito Stato Palestina‚ÄĚ - (Adnkronos) ‚Äď ‚ÄúL‚Äôiniziativa da assumere con urgenza, di altissimo significato politico e tutt‚Äôaltro che meramente simbolica, √® l‚Äôimmediato riconoscimento nazionale dello Stato di Palestina, in vista della Conferenza internazionale sull‚Äôattuazione della soluzione e due Stati‚ÄĚ.

Gaza, la lettera di 34 ex ambasciatori a Meloni: "Riconosca subito la Palestina e sospenda ogni cooperazione militare con Israele" - Un appello che arriva pochi giorni dopo l'annuncio della Francia e di Macron sul riconoscimento della Palestina 34 ex ambasciatori hanno scritto una lettera a Giorgia Meloni, invitandola tra le altre cose a riconoscere subito lo Stato di Palestina e sospendere ogni cooperazione militare con I

M.O,lettera 34 ex ambasciatori a Meloni - 17.08 "L'iniziativa da assumere con urgenza è l'immediato riconoscimento nazionale dello Stato di Palestina".

La lettera a Meloni di 40 ex ambasciatori ‚ÄúRiconosca la Palestina‚ÄĚ @vpiccolillo, @Corriere Vai su X

Gaza, appello di 58 ambasciatori a vertici Ue: ‚ÄúRiconoscere subito la Palestina‚ÄĚ; ‚ÄúRiconoscere lo Stato di Palestina, non sono pi√Ļ possibili ambiguit√†‚ÄĚ: la lettera di 34 ex‚Ķ; ‚ÄúRiconoscere lo Stato di Palestina‚ÄĚ: il testo integrale della lettera inviata da 40 Ambasciatori in congedo al Premi.

Il drammatico appello di 58 ex ambasciatori europei: ‚ÄúLa Ue agisca e riconosca lo Stato palestinese‚ÄĚ - I diplomatici scrivono una lettera alle istituzioni di Bruxelles parlando di crimini di guerra di Israele e ‚Äúpassi calcolati verso una pulizia etnica‚ÄĚ. Scrive repubblica.it

La lettera degli ambasciatori a Meloni per riconoscere la Palestina: ‚ÄúBasta ambiguità, a Gaza pulizia etnica‚ÄĚ - Un gruppo di 34 ex ambasciatori ha scritto una lettera aperta a Meloni affinché proceda con l'immediato riconoscimento dello Stato di Palestina seguendo ... Come scrive fanpage.it