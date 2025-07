Gaza lettera aperta di ex ambasciatori a Meloni | Riconosca la Palestina

Riconoscere subito lo Stato della Palestina. E’ l’appello rivolto in una lettera aperta alla premier Giorgia Meloni da 40 ex ambasciatori, che in passato hanno rivestito ruoli molto importanti nella diplomazia italiana. La proposta segue la linea tracciata dal presidente francese Emmanuel Macron, che ha annunciato che riconoscerĂ lo Stato della Palestina. Il governo italiano ha preferito fin qui una linea piĂą prudente, ritenendo prematuro e forse controproducente il riconoscimento immediato di uno Stato che ancora non cioè, e non è un mistero che l'iniziativa degli ambasciatori non sia stata gradita a Palazzo Chigi e alla Farnesina. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

