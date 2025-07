Gaza lettera aperta ad amministrazione Trump da parte di 21 senatori dem | Basta finanziare GHF trappola mortale comandata da mercenari

21 senatori, capitanati da Chris Van Holen, chiedono a Rubio di fermare i fondi USA al GHF: “Serve tornare all’ONU, GHF è una trappola letale per i civili affamati di Gaza” La situazione attuale a Gaza continua a suscitare reazioni importanti nello scenario internazionale. Nella serata di dom. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Gaza, lettera aperta ad amministrazione Trump da parte di 21 senatori dem: "Basta finanziare GHF, trappola mortale comandata da mercenari"

In questa notizia si parla di: gaza - senatori - trappola - lettera

Gaza, lettera aperta ad amministrazione Trump da parte di 21 senatori dem: Basta finanziare GHF, trappola mortale comandata da mercenari.

La lettera degli ambasciatori a Meloni per riconoscere la Palestina: “Basta ambiguità, a Gaza pulizia etnica” - Un gruppo di 34 ex ambasciatori ha scritto una lettera aperta a Meloni affinché proceda con l'immediato riconoscimento dello Stato di Palestina seguendo ... Lo riporta fanpage.it

Distribuzione aiuti a Gaza: una trappola mortale - Costringere i civili in aree recintate per poi colpirli con armi da fuoco non è ... Da savethechildren.it