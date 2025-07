Gaza la mossa dell’Ue per punire Netanyahu | Stop ai finanziamenti alle start-up israeliane Ora la parola ai governi

L’Unione europea potrebbe sospendere Israele dalla partecipazione a una parte dei progetti di Horizon, il programma di finanziamento comunitario (aperto a Paesi partner) per la ricerca e l’innovazione. È questa la mossa che la Commissione ha deciso di proporre ai governi dei 27 come segnale a Israele di fronte alla della gravissima crisi umanitaria a Gaza. Il nodo della possibile «parziale sospensione» di Israele da Horizon era comparso un po’ a sorpresa nell’agenda della riunione dei Commissari di questo pomeriggio a Bruxelles, visionata da Open. La nota diffusa dall’esecutivo Ue chiarisce cosa riguarderebbe: esclusivamente la partecipazione di imprese israeliane ad un’iniziativa Horizon, l’Acceleratore dello European Innovation Council (Eic). 🔗 Leggi su Open.online

