Gaza il bambino di 5 anni simbolo della fame Osama al-Raqab è stato portato in Italia ed è salvo in cura all' AUOI di Verona

Osama è arrivato in Italia assieme ad Adam, l'unico sopravvissuto dei 10 figli della pediatra Alaa al-Najjar, uccisi da un bombardamento Idf Il bambino di 5 anni simbolo della fame a Gaza Osama al-Raqab è stato portato in Italia a giugno ed è salvo. Il piccolo è stato ricoverato presso l'Azie. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Gaza, il bambino di 5 anni simbolo della fame Osama al-Raqab è stato portato in Italia ed è salvo, in cura all'AUOI di Verona

In questa notizia si parla di: osama - stato - italia - gaza

Tutti a gridare che la Meloni è vigliacca su Gaza utilizzando la foto di questo bambino. Una buona notizia: Osama Al-Raqab, che era malato di fibrosi cistica, ora sta bene. Sapete dove è adesso, curato e coccolato? Nella nostra Italia. Come molti altri bambini Vai su X

La verità sul bambino simbolo della fame a Gaza: chi è Osama al-Raqab e perché si trova in Italia Vai su Facebook

Gaza, da Khan Younis a Verona: il piccolo Osama ha ripreso a mangiare; Caso Osama Al Raqab: non è una bufala. È Gaza. È un genocidio. E voi siete complici.; La verità sul bambino simbolo della fame a Gaza.

Tutta la verità sul bambino simbolo della fame a Gaza: è una fake news, è curato in Italia - Il bimbo non si trova più a Gaza da oltre un mese, ma è curato in Italia ... Segnala strettoweb.com

Gaza, da Khan Younis a Verona: il piccolo Osama ha ripreso a mangiare - L'Unicef: «Ora pesa solo 5 chili, pericolosamente al di sotto del peso forma per la sua età». corrieredelveneto.corriere.it scrive