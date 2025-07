Gaza gli aiuti umanitari continuano a entrare dal valico di Kerem Shalom | le immagini dei convogli

Decine di camion che trasportavano aiuti umanitari dall’Egitto hanno iniziato a dirigersi verso Gaza per il secondo giorno consecutivo. I veicoli erano diretti al valico di Kerem Shalom per essere sottoposti a controlli prima di poter entrare nella Striscia di Gaza. Le immagini mostrano i camion in coda per attraversare il confine dopo che domenica l’esercito israeliano ha iniziato una tregua limitata di 10 ore al giorno in tre zone popolate di Gaza. La tregua fa parte di una serie di misure adottate a causa delle crescenti preoccupazioni per la fame nel territorio e delle critiche internazionali rivolte a Israele per il suo comportamento nella guerra che dura da 21 mesi. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Gaza, gli aiuti umanitari continuano a entrare dal valico di Kerem Shalom: le immagini dei convogli

