Gaza Emirati Arabi Uniti e Giordania inviano aiuti ai civili | il video del lancio dall' aereo

Gli Emirati Arabi Uniti e la Giordania hanno effettuato domenica i primi lanci aerei di aiuti umanitari a Gaza dopo mesi. Un aereo militare degli Emirati Arabi Uniti e due della Giordania sono decollati dalla Giordania con a bordo 25 tonnellate di aiuti umanitari e di soccorso, che sono stati lanciati su Gaza. Israele ha limitato gli aiuti alla popolazione di Gaza, che conta oltre 2 milioni di persone, sostenendo che Hamas li sottrae per rafforzare il proprio potere, senza fornire prove. Gran parte della popolazione, stipata in zone sempre più ristrette, dipende ora dagli aiuti. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Gaza, Emirati Arabi Uniti e Giordania inviano aiuti ai civili: il video del lancio dall'aereo

In questa notizia si parla di: gaza - giordania - aiuti - emirati

Gaza, Starmer: “Al lavoro con Giordania per aiuti GB nella Striscia” - Il Regno Unito sta “ lavorando con urgenza ” con la Giordania per far arrivare aiuti britannici a Gaza.

Aerei Giordania-Emirati sganciano 25 tonnellate di aiuti su Gaza - Due aerei giordani e uno emiratino hanno sganciato 25 tonnellate di aiuti umanitari sulla Striscia di Gaza: lo ha annunciato l' esercito giordano in un comunicato.

Gaza, gli aerei militari della Giordania e degli Emirati Arabi Uniti paracadutano 25 tonnellate di aiuti - Aerei militari della Giordania e degli Emirati Arabi Uniti hanno paracadutato 25 tonnellate di aiuti umanitari a Gaza.

Aerei dalla Giordania e dagli Emirati sganciano aiuti su Gaza Vai su X

A Beit Lahia, nel nord della Striscia di Gaza, centinaia di persone hanno atteso invano gli aiuti umanitari lanciati dal cielo da aerei di Giordania ed... Vai su Facebook

Gaza, Emirati Arabi Uniti e Giordania inviano aiuti ai civili: il video del lancio dall'aereo; Gaza, gli aerei militari della Giordania e degli Emirati Arabi Uniti sganciano 25 tonnellate di aiuti; Gaza, ora gli aiuti arrivano via cielo.

Gaza, Emirati Arabi Uniti e Giordania inviano aiuti ai civili: il video del lancio dall'aereo - Gli Emirati Arabi Uniti e la Giordania hanno effettuato domenica i primi lanci aerei di aiuti umanitari a Gaza dopo mesi. Riporta lapresse.it

Aerei Giordania-Emirati sganciano 25 tonnellate di aiuti su Gaza - Due aerei giordani e uno emiratino hanno sganciato 25 tonnellate di aiuti umanitari sulla Striscia di Gaza: lo ha annunciato l'esercito giordano in un comunicato. Secondo msn.com