Gaza al collasso | fame negata da Netanyahu negoziati falliti e morti in aumento

Fame negata ufficialmente, raid continuano e tregua irraggiungibile a Gaza. GAZA – 28 luglio 2025. Una giornata nera per la Striscia: mentre l’ONU e le ONG parlano di crisi umanitaria inarrestabile, il Primo Ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, ha dichiarato in conferenza che “ non c’è fame a Gaza e non c’è alcuna politica di fame ”. Dichiarazione che ha fatto in poco tempo il giro dei media mondiali. A riportarlo tra tanti “AP news”, “The Indipendent” ed altri. Emergenza umanitaria sotto accusa. Israele ha introdotto pause militari quotidiane di 10 ore (dalle 10 alle 20) in alcune aree per consentire aiuti, con corridoi aperti dalle 6 alle 23. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

L'incitamento di Israele al genocidio a Gaza diventa mainstream, è permesso uccidere e far morire di fame un intero popolo - Il discorso sul genocidio si è diffuso in tutti gli studi televisivi come un discorso legittimo, il parlamentare del Likud, Moshe Saada, ha proclamato sul canale Canale 14 di essere "interessato" a far morire di fame un'intera nazione: "Sì, farò morire di fame gli abitanti di Gaza, sì, questo è un n

Perché a Gaza (nel silenzio) si muore di fame, a rischio 71mila bambini e 17mila mamme: “A breve verrà dichiarata la carestia” - “Le famiglie di Gaza stanno morendo di fame mentre il cibo di cui hanno bisogno è fermo al confine. Non possiamo farglielo arrivare a causa del divieto totale di aiuti umanitari”.

A Gaza si muore di fame e in Europa di cautela - Mentre Israele approva l’occupazione totale della Striscia di Gaza, il governo Netanyahu discute se far entrare o meno i camion con farina e medicine.

Ahmed al Farrah lavora all’ospedale di Khan Younis e avverte: “Qui i bambini desiderano morire a causa della fame” Vai su Facebook

La marcia degli israeliani per il pane dei palestinesi; Soccorritori Gaza: Almeno 60 i morti, 31 vicino ad area aiuti umanitari. Unicef: Manca acqua - Al Jazeera: Salgono a 82 i morti oggi in raid Israele su Gaza; Gaza, la pace negata e il prezzo troppo alto da pagare.

Gaza, il premier israeliano Netanyahu insiste e nega che ci sia la fame: “Una sfacciata menzogna” - Il premier israeliano difende la gestione degli aiuti umanitari: "Abbiamo consentito i rifornimenti per tutta la guerra" ... ilfattoquotidiano.it scrive

“Non c’è fame a Gaza”: Netanyahu nega l’emergenza mentre il mondo chiede una tregua - Le accuse a Israele e il mondo che si divide sul riconoscimento della Palestina. Lo riporta msn.com