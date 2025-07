Gaza ad Assisi suonano le campane | Fermare immediatamente questo massacro

“Anche come comunità cristiana di Assisi, riecheggiando l’appello di papa Leone, aderiamo all’iniziativa di sensibilizzazione per Gaza, facendo risuonare le campane delle chiese della città e della diocesi, per dire a quanti ne hanno responsabilità : è ora di salvare Gaza, quanto rimane di essa, i. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Manifestazione Pro Gaza stasera ad Assisi: una veglia laica per femare il conflitto. "Fermiamo Israele in nome della Costituzione" - Manifestazione Pro-Gaza stanotte ad Assisi in piazza del Comune dopo  l'appello nazionale e la mobilitazione da parte del Comitato "Restiamo Umani", che raccoglie varie associazioni di Assisi, e che ha già organizzato una simile manifestazione l'11 novembre 2023, sempre in piazza del comune nella.

Assisi farà risuonare stasera la campana civica per mandare un messaggio: "Salvare Gaza. Stop guerra" - Una presa di posizione netta e precisa: l'amministrazione comunale di Assisi farà suonare eccezionalmente la Campana delle Laudi della Torre del Popolo di Assisi alle ore 22 per esprimere vicinanza alla popolazione palestinese nell'ambito del conflitto con Israele.

Domani sera alle 22 in tutta Italia, Ultimo Giorno di Gaza (Paola Caridi, Claudia Durastanti, Micaela Frulli, Francesco Pallante, Evelina Santangelo e chi scrive) invita a suonare le campane delle chiese e dei palazzi comunali, le sirene delle barche e i clacson Vai su Facebook

Perchè stasera alle 22 hanno suonato le campane in Brianza - Da Assisi, città simbolo dell'impegno per la pace, a Reggio Calabria, da Trento a Bologna, fino in Brianza, le campane hanno suonato per Gaza. Riporta mbnews.it